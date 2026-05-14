Chalon sur Saône

CARNET ROSE - Bienvenue à Lilia

Publié le 14 Mai 2026 à 10h07

CARNET ROSE - Bienvenue à Lilia

 Lilia BABAY est née le 5 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Hadil et Wassim BABAY. Le papa est chef de projet. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.


 
 
 
 
 

 