CARNET ROSE - Bienvenue à Lilia

Lilia BABAY est née le 5 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le premier enfant de Hadil et Wassim BABAY. Le papa est chef de projet. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.











