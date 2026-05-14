Championnats départementaux 25-50m et championnat de Bourgogne arbalète field IR 900 au stand de tir de Châtenoy le Royal.

Les championnats départementaux pistolets et carabines en vue des qualifications pour les régionaux et ceux de Bourgogne en arbalète se sont déroulés ce week-end des 10 et 11 mai à Châtenoy le Royal.

Ce week-end, ont eu lieu les championnats départementaux 25-50 mètres au stand de tir du TSCR Châtenoy et les championnats de Bourgogne d’arbalète field IR900. Une surprise attendait les concurrents à la fin des remises de récompenses.

Championnats départementaux 25-50 mètres pour les qualifications régionales.

100 tirs ont eu lieu au total comprenant deux disciplines, le pistolet et la carabine, où s’opposaient des séniors, des dames, des minimes, des cadets, des juniors de 6 clubs de Saône et Loire.

L’annonce des résultats des premiers dans chaque discipline s’est déroulée en présence de Vincent Bergeret maire de la ville, de Fabrice Rignon adjoint aux sports et Pascale Lepers adjointe, de Daniel Rebillard président de l’OMS, de Cécile Le Floch et Daniel Guillot co-présidents du club châtenoyen.

C’est Thierry Thevenet président de la ligue de Saône et Loire et de Bourgogne qui a donné les résultats lors de la réception pour la partie tir 25 et 50 mètres du championnat.

Comme il l’avait annoncé en début de séance de remise des résultats, Thierry Thevenet a dévoilé la surprise. Il a appelé Yvonne Le Floch du tir sportif châtenoyen et François Bony du club du Creusot et les a nommés Officier de l'ordre du Mérite fédéral à l’échelon officier par la Fédération Française de Tir. Une distinction bien amplement méritée connaissant leur état de service dans chacun de leur club respectif.

Résultats en individuel

Pistolet Standard 25m Seniors 1

1 BAGNARD Gaétan T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 CHAPUIS Philippe T.S. CHATENOY ROYAL CDT

3 EDOUARD Sylvain S.T. CREUSOT CDT



Pistolet Standard 25m Seniors 2

1 CHAPUIS Vincent T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 MICHEL Thomas T.S. CHATENOY ROYAL CDT

3 MESNEL-TERREAU Philippe S.T. AUTUNOISE CDT



Pistolet Standard 25m Seniors 3

1 ADAM DE VILLIERS Patrick S.T. AUTUNOISE CDT

2 DESCOMBIN Bruno C. ARQUEBUSE CHAGNY CDT

3 GENEVOIS Dominique S.T. AUTUNOISE CDT



Pistolet Percussion Centrale Seniors 2

1 CHAPUIS Vincent T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet Percussion Centrale Seniors 3

1 ADAM DE VILLIERS Patrick S.T. AUTUNOISE CDT

2 ALLEXANT Dominique STEP CHALON/SAONE CDT

3 DESCOMBIN Bruno C. ARQUEBUSE CHAGNY CDT

Pistolet Vitesse 25 mètres Seniors 1

1 EDOUARD Sylvain S.T. CREUSOT CDT

Pistolet Vitesse 25 mètres Seniors 2

1 CHAPUIS Vincent T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 MICHEL Thomas T.S. CHATENOY ROYAL CDT

3 DESCOMBIN Bruno C. ARQUEBUSE CHAGNY CDT

Pistolet 50 mètres Seniors 1

1 GENILLON Yves STE TIR. MACONNAIS CDT

2 BAGNARD Gaétan T.S. CHATENOY ROYAL CDT

3 BOCQUEL Jocelyn S.T. CREUSOT CDT

Pistolet 50 mètres Seniors 2

1 MICHEL Thomas T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 CHAPUIS Vincent T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet 50 mètres Seniors 3

1 ALLEXANT Dominique STEP CHALON/SAONE CDT

2 ADAM DE VILLIERS Patrick S.T. AUTUNOISE CDT

3 BILLON Florent S.T. CREUSOT CDT

Pistolet Standard 25m Dames 2

1 MICHEL Géraldine T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet 50 mètres Dames 1

1 QUILLARD Mathilde T.S. CHATENOY ROYAL

2 OBELLIANNE Camille STEP CHALON/SAONE

3 EDOUARD Valérie S.T. CREUSOT CDT

Carabine 50m 60BC Minimes garçons

1 RIPOTEAU Timéo STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 60BC Cadets filles

1 POINT Elina S.T. CREUSOT CDT

2 EDOUARD Auréa S.T. CREUSOT CDT

3 BOUSSEL Alice STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 60BC Cadets garçons

1 PLUCHERY Augustin T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Carabine 50m 60BC Juniors filles

1 GARLET Elona STE TIR. MACONNAIS CDT

Carabine 50m 60BC Juniors garçons

1 CHANTECLAIR Théo STE TIR. MACONNAIS CDT

Carabine 50m 60BC Dames 1

1 BAUDOT Marie-Laure T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 GARCIAU Marie-Lou T.S. CHATENOY ROYAL CDT

3 GONNOT Ludivine STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 60BC Dames 2

1 AUBIN Marie-Josee STE TIR. MACONNAIS CDT

2 TAUPENAS Stéphanie T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Carabine 50m 60BC Dames 3

1 LEFAUCHEUX Nicole STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 60BC Seniors 2

1 BOUSSEL Jérôme STEP CHALON/SAONE CDT

2 BIEVLIET Christophe STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 60BC Seniors 3

1 LEMAIRE Eric T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 BONY François S.T. CREUSOT CDT

3 CHOSSON Jean-Luc T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Carabine 50m 3 x 20 Minimes garçons

1 RIPOTEAU Timéo STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Minimes filles

1 BOUSSEL Emma STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Cadets filles

1 EDOUARD Auréa S.T. CREUSOT CDT

2 POINT Elina S.T. CREUSOT CDT

3 BOUSSEL Alice STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Cadets garçons

1 PLUCHERY Augustin T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Carabine 50m 3 x 20 Juniors filles

1 HUOT Roxane STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Dames 2

1 LEFAUCHEUX Nicole STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Seniors 1

1 RIPOTEAU Ludovic STEP CHALON/SAONE CDT

Carabine 50m 3 x 20 Seniors 2

1 BOUSSEL Jérôme STEP CHALON/SAONE CDT

2 BONY François S.T. CREUSOT CDT

3 BIEVLIET Christophe STEP CHALON/SAONE CDT

Pistolet 25 mètres Dames 2

1 MICHEL Géraldine T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet 25 mètres Seniors 1

1 BAGNARD Gaétan T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 EDOUARD Sylvain S.T. CREUSOT CDT

3 CHAPUIS Philippe T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet 25 mètres Seniors 2

1 CHAPUIS Vincent T.S. CHATENOY ROYAL CDT

2 MESNEL-TERREAU Philippe S.T. AUTUNOISE CDT

3 MICHEL Thomas T.S. CHATENOY ROYAL CDT

Pistolet 25 mètres Seniors 3

1 GENEVOIS Dominique S.T. AUTUNOISE CDT

2 DESCOMBIN Bruno C. ARQUEBUSE CHAGNY CDT

3 HUMBRECHT Christian STE TIR. MACONNAIS CDT

Carabine 50m 60BC Seniors 1

1 RIPOTEAU Ludovic STEP CHALON/SAONE CDT

2 OYON Romain STEP CHALON/SAONE CDT

En Championnat de Bourgogne arbalète field IR900, 5 équipes se sont affrontées sur le pas de tir de Châtenoy. Malgré un temps peu clément, les tireurs ont réussi quelques performances sous l’œil vigilent des arbitres. L’arbalète une autre discipline toute aussi passionnante que la carabine ou le pistolet qui demande concentration et entrainement régulier.

Résultats Cht de Bourgogne Arbalète

Arbalète Field IR900 Dames 1

1 ETOILE AUXONNAISE CDT (21) avec Chloé LIBERT, Tara DUMOUCHEL, Léana MARET

Arbalète Field IR900 Seniors 1

1 T.S. CHATENOY ROYAL (71) avec Hugo ANDRE, Gaétan BAGNARD, Thomas BROQUIE

2 STEP CHALON/SAONE (71) avec Ludovic RIPOTEAU, Romain VOYON, Thomas THEVENET

Arbalète Field IR900 VA Seniors

1 S.T. CREUSOT (71) avec Jean-Paul COUSSOT, Nicolas MUTIN, Florent BILLON

2 PATRIOTE SENONAISE (89) avec Gilles PEUDPIECE, Peter LANGUILLAT, Georges LANGUILLAT

Il est à noter que durant ces championnats 3 jeunes arbitres ont passé leur examen avec succès.

Jeune arbitre : Baptiste DUMOUCHEL, arbitres départementaux : Sylvain et Valérie EDOUARD. Ils rejoignent Valentin MARTIN déjà arbitre.

C.Cléaux

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