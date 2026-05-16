Phil K chante Brel le 22 mai à Fragnes-La Loyère

L’association de sauvegarde du patrimoine de Fragnes-La Loyère « A travers les Prères » propose, le vendredi 22 mai à 20 h 30, salle du Bicentenaire de Fragnes la Loyère, un récital donné par PHIL K, accompagné au piano par Dominique Chaffangeon.

Phil K chante BREL, c’est un moment suspendu, hors du temps, un moment à partager.

Ce sont 23 chansons incontournables de Jacques BREL que ces deux artistes nous ferons découvrir ou redécouvrir.

Ce récital est organisé au profit de la restauration de la vieille église romane de la Loyère, datant du XIIème siècle.