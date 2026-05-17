Saône et Loire

Les pêcheurs retrouvent le lac de Plessis après un an de fermeture

Publié le 17 Mai 2026 à 15h09

Les pêcheurs retrouvent le lac de Plessis après un an de fermeture

Après une fermeture de plus d'un an pour travaux, le lac du Plessis, à Montceau-les-Mines, est à nouveau ouvert à la pêche et ce, malgré le virus qui a décimé une partie de la population de carpes en avril dernier.

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