Renault 4 Plein Sud : l'électrique prend l'air

Renault ouvre les commandes de la Renault 4 E-Tech électrique Plein Sud, une version découvrable équipée d'un grand toit ouvrant en toile. Disponible depuis le 5 mai dernier, cette version estivale débute à 31 110 € en finition Techno et 33 110 € en finition Iconic, prime coup de pouce de 6 180 € déduite. Le toit s'ouvre électriquement sur 92 cm de long et 80 cm de large, assez pour baigner l'habitacle de lumière sans sacrifier la garde au toit.

Renault en profite pour enrichir toute la gamme R4 avec de nouveaux équipements, dont la surveillance avancée du conducteur, portant le total à 28 aides à la conduite. Une façon habile de transformer le SUV électrique en petite voiture de vacances agréable à vivre sous le soleil.