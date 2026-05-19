Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Violentée pendant 13h, elle a attendu qu’il s’endorme et s’est enfuie. En pyjama.

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 19 Mai 2026 à 07h39

TRIBUNAL DE CHALON - Violentée pendant 13h, elle a attendu qu’il s’endorme et s’est enfuie. En pyjama.

Il faisait encore nuit, ce 19 mars, quand un automobiliste dépose une femme devant le commissariat de Montceau. Les dernières violences qu’elle subissait à longueur d’années, avaient duré cette fois-ci pendant 13 heures.

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