BASKET-BALL - PLAY IN - Les gagnants des places pour assister au choc contre Nancy ce mercredi soir

Info-chalon.com vous en fait cadeau ! Match à 19H30

Attention ! Le code rouge et blanc est vivement recommandé !

Il suffit de nous adresser un mail en précisant vos nom, prénom, et commune de résidence. La liste sera publiée mercredi matin. Votre nom sera envoyé à la billeterie de l'Elan Chalon pour récupérer votre place. Une place seulement par gagnant ! ATTENTION, nombre très réduit !

Les jeux sont faits

Les gagnants sont

Laëtitia RENAUD - Marcilly les Buxy

Frédéric VIECELLI - Mellecey

Melissande JAIME - Chalon

Audrey VERNATON - Virey le Grand

Brigitte DUNAND - Chalon