Le "Mammouth" prend sa retraite !

Depuis près de 12 ans, JPB alias le "Mammouth", était à nos côtés, relatant la vie chalonnaise, entre sports, commerces et autres parties de pétanques. Début juin, il prendra la direction des alpages, histoire de donner un peu de lustre à son pelage. D'abord retraité de la Police Nationale, c'est donc une nouvelle retraite qui se prépare.. N'hésitez pas à le "brancher" un peu à la première occasion ! Belle "vraie" retraite à lui...

Laurent GUILLAUMÉ