Préparons l’été et les fortes chaleurs : inscrivez-vous au registre d’appel

Alors que les premières chaleurs sont annoncées, la Ville de Chalon sensibilise les populations les plus vulnérables afin de mieux anticiper et protéger les personnes fragiles.

Un registre canicule pour prendre soin de nos séniors

Dans le cadre de ses actions en faveur de la protection et de l’accompagnement des seniors, la Ville de Chalon-sur-Saône est mobilisée chaque année avec la Maison des Seniors pour la mise en œuvre de son dispositif de vigilance « fortes chaleurs ».

La Maison des Seniors a mis en place un registre communal des personnes dites « vulnérables». L’inscription est maintenue d’une année sur l’autre, si le bénéficiaire n’a pas sollicité sa radiation. Cette inscription leur permet d’être appelé systématiquement en cas de déclenchement du Plan Canicule par la Préfecture. Lors de cet appel, pour chaque personne inscrite au registre de la Maison des Séniors, un agent rappelle les bons gestes et s’assure que la personne va bien.

En chiffre

Actuellement, 291 personnes sont inscrites sur le registre canicule. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire sur le registre d’appels !

Les personnes isolées ou fragiles de plus de 60 ans peuvent sans délai s’inscrire sur ce registre canicule (dossier à retirer à la Maison des Seniors).

Conseils pour lutter contre la chaleur

En cas de forte chaleur prolongée, quelques principes simples sont à mettre en œuvre :

- Boire régulièrement de l’eau, même sans avoir soif et humidifier son corps

- Eviter les sorties aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h) et fréquenter des endroits frais

- Fermer les fenêtres et les volets la journée pour maintenir son logement frais

- Être vigilant et donner des nouvelles régulières à son entourage

- Ne pas hésiter à appeler son médecin traitant ou le 15 en cas d’urgence

Entourage vigilant

Le rôle joué par l’entourage (famille, voisinage…) des personnes seules ou isolées est très important : chacun doit rester vigilant et ne pas hésiter à signaler toute personne nécessitant d’intégrer ce dispositif.

Des lieux rafraîchis attendent les Séniors chalonnais

Parrallèlement, la Ville de Chalon propose aux personnes fragiles de venir se rafraîchir dans des locaux climatisés.

Liste des lieux rafraîchis

-Maison des Seniors, 36, rue Général-Leclerc. Tel : 03 85 93 85 20. Du lundi au vendredi

de 8h30 à 12 et de 13h à 17h.

- Résidence Autonomie Béduneau, 10 rempart Sainte Marie. Tel : 03-85-41-89-39. Du

lundi au dimanche de 9h à 19h.

- EHPAD Roger Lagrange. 1, rue Aristide Briand. Tel : 03-85-97-27-60. Du lundi au

vendredi de 14h à 17h.

- Résidence Autonomie Esquilin, 5 rue Colette. Tel : 03-85-41-52-36. Du lundi au

dimanche de 9h à 19h.

- Maison de quartier Stade/Plateau, rue Edgar Varèse. Tel : 03-85-46-62-05. Du lundi

au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).

- Résidence Domitys « Les Séquanes », 63 rue Garibaldi. Tel : 03-59-28-48-50. Du lundi

au dimanche de 8h à 20h.

- Maison de quartier Centre, 40 rue d'Uxelles. Tel : 03-58-77-10-31. Du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).

- Résidence Les Girandières, 21, Avenue Victor Hugo. Tel : 03-85-45-03-00. Du lundi au

vendredi de 10h à 11h45 et de 14h à 18h.

- Maison de quartier Près Saint-Jean, 1 bis, rue Winston Churchill. Tel : 03-85-97-09-70.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).

- Résidence Lauprêtre, 7B, Rue Denon. Tel : 03-85-93-14-32. Du lundi au dimanche de

8h30 à 20h30.

- Maison de quartier AUBEPINS, 8 rue du Pont de Fer. Tel : 03-85-46-61-27. Du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).

- Résidence Les Hirondelles, 4, Avenue J. F Kennedy. Tel : 03-85-99-18-10. Du lundi au

vendredi de 10h à 20h.

- Maison de quartier CHARREAUX, 10 rue Fourier. Tel : 03-85-46-26-34. Du lundi au

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (17h30 le vendredi).

- EHPAD Korian La Villa Papyri, 9, allée Saint-Jean des Vignes. Tel : 03-85-97-05-97. Du

lundi au dimanche de 10h30 à 18h.

- EHPAD Korian Bel’Saône, 6, Impasse du Carloup. Tel : 03-85-41-77-00. Du lundi au

dimanche de 8h à 19h