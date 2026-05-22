Casino JOA de Santenay : la fin du mois de mai s’annonce résolument festive, conviviale… et pleine de surprises !

Le jeudi 28 mai à 19 h 15, dîner loto

Place à l’adrénaline et à la bonne humeur avec un grand loto organisé dans une ambiance chaleureuse.

Pour 25 euros par personne, boissons comprises, les participants pourront profiter de trois parties, de cartons offerts pour les joueurs fidèles et même d’une manche bonus.

Une animation pensée autant pour le jeu que pour le plaisir de se retrouver autour d’un moment convivial. Le tout accompagné d’une animation offerte aux membres du Club JOA.

Réservation au 03 80 26 22 44

Plus d’information ici : https://bit.ly/49JOt1r

Le dimanche 31 mai à midi : Fête des Mères

Le Comptoir JOA mettra les mamans à l’honneur à l’occasion de la Fête des Mères. Un moment placé sous le signe du partage et de la gourmandise avec un menu spécialement imaginé par le chef pour célébrer celles que l’on aime. Une belle occasion de réunir la famille autour d’une table élégante et chaleureuse dans le cadre accueillant du casino.

Entre détente, animation, gastronomie et cadeaux, le Casino JOA de Santenay confirme une nouvelle fois son envie d’offrir bien plus qu’une simple sortie : une véritable expérience de loisirs et de convivialité.

Plus d’information ici : https://bit.ly/4dRJxKm

Casino JOA de Santenay

À 25 min de Chalon-sur-Saône, 50 min de Dijon

9, avenue des Sources – Santenay (21590)

Tél. : 03 80 26 22 44

Publi-information Serge DUNAND

[email protected]

06 32 00 00 49