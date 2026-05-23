Les élèves des classes défense de S&L en rallye à la Base Pétrolière Interarmées de Gergy.

361 élèves engagés et rassemblés autour des valeurs patriotiques sont venus de toute la Saône et Loire ce mardi pour relever le défi du premier rallye des classes Défense 71 !

Totalement en adéquation avec les projets pédagogiques et éducatifs interdisciplinaires et pluriannuels, en lien avec la défense et la sécurité, la BPIA, unité militaire marraine, a organisé avec les établissements scolaires partenaires, une journée Rallye pour les cadets des classes défense.

Le département de Saône et Loire compte actuellement 23 classes défense, 18 ont participé à cette journée à la base pétrolière de Gergy, ce qui représentait environ 400 personnes comprenant les élèves, les accompagnateurs, les militaires de la base.

Les classes défense venant de Charolles, Paray-le-Monial, Le Creusot, Fontaines, Givry, Davayé, Mâcon, Chalon sur Saône, Montceau-les-Mines, Sennecey-le-Grand, Tournus, Louhans et Digoin ont été accueillies dès le matin à la base afin de participer à la montée des couleurs, acte fort qui permet à tous ceux qui y participent de se réunir autour du symbole républicain qu'est le drapeau tricolore.

Le lieutenant-Colonel Ronan Cottin a pris le commandement et s’est adressé à tous les jeunes leur rappelant que l’important c’est le bon état d’esprit, la bonne humeur générale, le respect de chacun, la cohésion... Cohésion : un mot qui lui est cher et il a débuté ainsi son discours d’accueil : « cohésion, je suis allé voir dans mon Larousse la définition : propriétés d’un ensemble rendu homogène parce que toutes les parties sont solidaires. Elle suppose la primauté du collectif grâce à la meilleure complémentarité des qualités individuelles ». Le lieutenant-colonel s’est ensuite tourné vers les capitaines des équipes en leur précisant que tout reposait sur leurs épaules : choix pour désigner les meilleurs pour l’atelier, l’épreuve en question, faire tourner son équipe, être un bon manageur. Il a appelé les jeunes à faire preuve de rivalité, d’être en compétition mais de voir ça comme une incitation au travail et au dépassement de soi.

Le jeunes des classes défense avaient 8 épreuves à effectuer dans un temps donné, très limité, d’où rigueur, discipline, écoute et respect du chef d’atelier, des autres équipes, être solidaires.

« L’objectif de cette journée, c’était le trophée, je déclare ouverte la première édition du rallye des classes défense 2026 » a conclu le lieutenant-colonel Ronan Cottin.

Le capitaine Treuillet a remercié toutes les personnes présentes, les accompagnateurs, les jeunes et la BPIA pour son soutien et les avoir accueillis sur ce site sensible durant cette journée. Il a aussi remercié le bureau des sports et le lieutenant-colonel Cottin organisateur de cette journée.

Après quelques consignes pratiques et rappel des zones autorisées, toutes les équipes se sont dirigées sur le lieu où se sont déroulées les épreuves.

A cette journée, on pouvait noter la présence de François Prévost président de l'Association Maison de la Résistance et de la Libération du Chalonnais, Joëlle Arnoult administrateur de l'Ordre national du mérite, de membres de l’association Historic avec leurs véhicules de collection.

Les épreuves :

Atelier 1 : le lancer de grenades, enfin de fausses grenades, consistait à lancer une grenade dans un des cercles disposés à des distances différentes. Mettre dans le cercle le plus éloigné rapportait le plus de points.

Atelier 2 : QCM Histoire Géo, pas forcément le plus simple pour les jeunes potaches.

Atelier 3 : Le tiré d’une jeep willis sur 25m dans un temps le plus court possible. Une épreuve à 4 ou 5 tireurs selon si c’était un collège ou un lycée.

Atelier 4 : l’atelier pompes, 10 participants par classe. Une épreuve qui demande un peu de force dans les bras et une bonne condition physique !

Atelier 5 : Un questionnaire sur l’hexagone, il valait mieux que tous les membres de l’équipe participent pour trouver les bonnes réponses.

Atelier 6 : Il fallait bien viser pour atteindre la cible avec le pistolet laser, ce n’était pas aussi facile que dans les films ! 9 tireurs par groupe pour tenter de marquer des points.

Ces 6 ateliers ont bien occupé les jeunes durant tout le matin et afin de leur faire découvrir la vie en campagne de nos armées, des rations repas militaires leur ont été distribués à midi.

Une véritable découverte pour beaucoup avec l’apprentissage du montage des équipements tel que le réchaud de poche à alcool solide, découverte aussi de la qualité des repas, du contenu des rations de combat.

Comme dans tout pique-nique, on range, on nettoie, on ne laisse rien trainer, en quelques mots on rend l’emplacement aussi propre qu’en arrivant.

L’après-midi 2 épreuves collectives attendaient les jeunes.

Atelier course en relais : chaque groupe était composé de 10 coureurs filles et garçons. Pour donner un peu de piment à la course, ce n’était pas un bâton relais mais la chasuble numérotée que les concurrents devaient se passer.

L’autre épreuve qui se déroulait en parallèle est un classique des jeux collectifs extérieurs, c’est le tir à la corde. Pour cette épreuve 4 ou 5 élèves de chaque groupe s’opposaient, les plus costauds sortaient vainqueurs d’une telle épreuve.

Ces deux épreuves, la course relais et le tir à la corde, se sont déroulées en présence de Philippe Fournier maire de Gergy, de Nathalie Damy maire de Damerey, de Gilles Platret maire de Chalon sur Saône, de Catherine Pierre de la DASEN, d’Olivier Tainturier sous-préfet.

Chaque équipe a mis toute son énergie pour remporter ces 2 épreuves, les jeunes cadets ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

L’épreuve peut-être la plus dure a été d’attendre l’annonce des résultats par le lieutenant-colonel Ronan Cottin après les discours des différentes autorités civiles présentes.

Comme l’avait annoncé dès le début de ce rallye le lieutenant-colonel Ronan Cottin, : « Il y aura un vainqueur et un dix-huitième... »

1er lycée Gabriel Voisin Tournus remporte le trophée remis par Olivier Tainturier Sous-préfet

2ème collège Jean Moulin Montceau

3ème lycée LEGTA Davayé.

Un bel engagement citoyen pour tous ces jeunes dont certains vont prendre le chemin de nos armées, de la gendarmerie, de la police ou des sapeurs-pompiers.

C.Cléaux

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