Saône et Loire

TRIBUNAL DE CHALON - Il savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact... alors il a pris 10 mois ferme

Par Florence SAINT-ARROMAN

Publié le 23 Mai 2026 à 09h28

TRIBUNAL DE CHALON - Il savait qu'il n'avait pas le droit de rentrer en contact... alors il a pris 10 mois ferme

Il arrive sous escorte gendarmerie, directement de garde à vue, en comparution immédiate ce 21 mai, parce qu'il a enfreint une interdiction de contact, et doublement, avec ça. Une audience sous le signe du grand déballage.

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