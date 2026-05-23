Chalon sur Saône
Le G.C.R.S fait sa fête à la Roseraie Journée Multi Sports Bernard MENU
Publié le 23 Mai 2026 à 09h30
Inscription avant le 26 mai - Rendez-vous le 2 juin
Nous vous attendons nombreux à cette journée de clôture de fin de saison, placée sous le signe de la convivialité.
Cette journée débutera à 8H15 avec café et madeleines.
MATIN :
- Départs à 8h30 : 2 circuits CYCLO (75 km et 50 km) et 1 circuit CYCLO VAE (40 km).
- Départs à 9h00 : trois circuits MARCHE NORDIQUE (10, 9 et 8 km) et deux circuits RANDONNÉE (8 et 12 km).
Vous pouvez aussi venir découvrir toutes ces disciplines que vous ne pratiquez pas :
- De 9H30 à 11h30 : BADMINTON, DISC GOLF, ESCALADE, SWIN GOLF et TIR À l’ARC.
- De 10h30 à 11h30 : Séance de SMS (Section Multi activités Séniors).
À 12H00 : APÉRITIF OFFERT PAR LE GCRS (Prévoir son gobelet)
PIQUE-NIQUE (Prévoir repas et boisson) - Café offert
APRÈS-MIDI : Participation libre aux activités proposées.
- De 14h00 à 16h00 : BADMINTON, DANSE, DISC GOLF, ESCALADE, SWIN GOLF et TIR À L’ARC.
PARTIES AMICALES de MÖLKY.
Vous pouvez apporter vos jeux et le GCRS en mettra également à votre disposition.
Pour des raisons d’intendance, MERCI DE VOUS INSCRIRE dès à présent et au plus tard, le mardi 26 mai.
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