CARNET BLEU - Bienvenue à Rudy

Rudy MARTIN est né le 15 mai à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le premier enfant de Lolita MOHR et le cinquième enfant de David MARTIN après Sintia, 25 ans, Tina, 24 ans, Angélina, 23 ans, et Heïdi, 20 ans. Les parents sont en recherche d'emploi. La famille réside à Toulon-sur-Arroux. Nous adressons nos félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé.











