Les cosmétiques du Maghreb à l'honneur pour une opération spéciale ce samedi à Carrefour Chalon Nord

Ils sont venus en famille pour présenter leurs produits distribués dans le 10e magasin de France.

Leur aventure entrepreneuriale est née des obsèques de leur père en Algérie, un retour aux sources les propulsant sur le devant de la scène des cosmétiques du Maghreb de Kerior, "avec des parfums et des odeurs d'enfance".

A l'invitation de Gilles Garnier, Directeur du magasin Carrefour Chalon Nord, ils sont venus en personne présenter leur gamme de produits, tout au long de cette journée de samedi. Une gamme que vous retrouverez définitivement dans ce magasin de Chalon, "le 10e de France" ont confié Salima et Saïd, frère et soeur, avec une pensée chaleureuse pour le 3e de la fratrie, Nasser.

Les 3 savoyards poursuivent leur développement à travers la France, avec l'idée "d'avoir d'ici la fin de l'année une 30e de points de vente".

Shampoings, soins pour le corps avec les marques bien connus, formulés à base d’ingrédients naturels précieux comme l’argan, la figue de Barbarie, la rose ou la nigelle, les infusions florales et beurres nourrissants, ces produits offrent des textures sensorielles et généreuses : gels douche, savons, crèmes, soins du corps,adaptés à toute la famille, sans oublier shampoings et soins capillaires, pour répondre aux besoins de chaque chevelure : cheveux lissés, bouclés, frisés, colorés ou sensibilisés.

Avis aux amateurs.. Salima vous attend toute la journée à Chalon pour vous accompagner...

Laurent GUILLAUMÉ