Chalon sur Saône
L'agence BNP Paribas Chalon-sur-Saône Avenue de Paris fermera fin juin
Par Karim BOUAKLINE-VENEGAS AL GHARNATI
Publié le 24 Mai 2026 à 06h00
Cette agence cessera son activité le 26 juin 2026, dans le cadre de la réorganisation du réseau bancaire du groupe. Plus de détails avec Info Chalon.
Dans un courrier adressé aux clients, Meggie Crepey, directrice de l'agence, explique que «dans un environnement en constante évolution, BNP Paribas s'adapte et se transforme». Les clients de l'agence située au 141 Avenue de Paris seront désormais accueillis à l'agence BNP Paribas Chalon-sur-Saône République, située au 6 Boulevard de la République.
La banque précise que le transfert des informations, comptes, contrats associés ainsi que des éventuelles demandes en cours sera assuré «en toute confidentialité» à compter du 15 juin 2026. Aucune démarche particulière ne semble nécessaire pour les clients concernés.
Implantée depuis plusieurs décennies sur l'Avenue de Paris, cette agence fait partie des agences historiques du réseau bancaire à Chalon-sur-Saône, héritier de l'ancienne Banque nationale de Paris (BNP), créée en 1966 avant de devenir BNP Paribas en 2000.
Avec cette fermeture, les clients seront progressivement redirigés vers l'agence République, où BNP Paribas souhaite assurer la continuité de ses services et de l'accompagnement bancaire.
Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati
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