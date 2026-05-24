Agglomération chalonnaise
Lans K’Art : l’association vous donne rendez vous pour son nouveau projet Rock, une fête de musique anticipée avec Lans ti’cipe
Par Amandine Cerrone
Publié le 24 Mai 2026 à 09h49 , mise à jour le 10 Juin 2026 à 15h58
Une fête de la musique anticipée, voilà le nouveau projet Rock de Lans K'Art.
Mais cette fois c'est dehors que ça se passe, sur la place communale afin de profiter des infrastructures déjà en place.
Lans K'Art propose de sortir pour une fête de la musique anticipée avec des groupes proposant leurs œuvres originales, toujours et encore dans la veine ROCK !
Au programme 3 concerts, des flashs tattoo, le Rock Burger de Lans K'Art cuit au Brasero (bien sûr) et une buvette pardi !
Fort de l'organisation de ces soirées La Sympathique et son tremplin, et sollicité par des groupes enivrants, Lans K'Art mettra en lumière le 13 juin 2026 une petite sélection de ceux-ci :
- Drilled Tumblers, groupe de Rock Alternatif local, leurs compositions passent de la balade saturée à un vieux grunge garage sans compromis sur l'énergie
- Yellow Pill, une chanteuse accompagnée de 4 musiciens, venus des Vosges. Si c'est le Blues et la Soul sur une fine couche d’électro qui les réunissent dans une ambiance résolument Trip Hop, ils prennent une envergure bien plus Rock sur scène.
- Trigone Plus, Un Trio lyonnais déjà plus qu'habitué aux belles scènes, ils côtoient les plus grands sur les festivals et ils se voient invités à faire la première partie d’Indochine à l'Arena de Lyon. Emballé par l'énergie, ils sont à nouveau appelé par Indochine sur cette même tournée. Des pointes d'électro, des riffs puissants, des envolées entêtantes avec des paroles en français dans le texte, et avec du sens.
Bref… trois groupes… trois ambiances… trois concerts…
Une entrée à prix libre, donc c'est sur vous, public, que l'association compte pour créer la communion.
Cet évènement sera donc à prix libre et est prévu en extérieur. En cas de mauvais temps, un repli est prévu dans la salle polyvalente qui a une jauge maximum. L'association est donc contrainte de limiter les places à ceux qui ont réservé un repas.
Réservations ici
Association Lans K'Art
Infos : [email protected]
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