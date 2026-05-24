Saône et Loire
Les élèves des classes défense de S&L en rallye à la Base Pétrolière Interarmées de Gergy. Retour sur les cérémonies de montée des couleurs et des récompenses.
Par Christian CLEAUX
Publié le 24 Mai 2026 à 01h14
361 élèves au garde à vous devant le drapeau symbole de notre patrie et aux résultats de ce défi du premier rallye des classes Défense 71 !
18 classes défense, fiers de leur engagement, ont dignement représentées leur établissement scolaire lors des épreuves organisées dans le cadre de ce rallye.
Deux moments forts de la journée marqués par ce bon état d’esprit des jeunes des classes défense.
Le rassemblement le matin en arrivant avec la montée des couleurs, le discours adressé aux jeunes par le lieutenant-colonel Ronan Cottin, la fierté de tous à chanter la Marseillaise y compris les accompagnateurs et les bénévoles, les réservistes venus aider au bon déroulement de la journée.
Le passage en revue, le discours par le lieutenant-colonel Ronan Cottin. La montée des couleurs par deux élèves avant de rejoindre le lieu où se sont déroulées les épreuves.
Le moment le plus attendu a été celui de la remise des résultats.
Tous les jeunes, les accompagnants, les militaires se sont regroupés sous le préau, en présence des autorités civiles et militaires invitées.
Alignés par classe, les jeunes cadets ont écouté avec attention les discours. Puis le verdict est tombé en commençant par le 18ème pour remonter jusqu’au 1er vainqueur de cette première édition du rallye des classes défense de Saône et Loire.
Les vainqueurs, fruit d’une équipe très performante, ont décroché le trophée.
Olivier Tainturier Sous-préfet de Chalon sur Saône a remis le trophée au capitaine de l’équipe du lycée Gabriel Voisin de Tournus sous les applaudissements de tous.
Une belle journée de cohésion où chacun a montré le meilleur, a fait preuve de bonne humeur, de respect...
C.Cléaux
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