Les élèves des classes défense de S&L en rallye à la Base Pétrolière Interarmées de Gergy. Retour sur les cérémonies de montée des couleurs et des récompenses.

361 élèves au garde à vous devant le drapeau symbole de notre patrie et aux résultats de ce défi du premier rallye des classes Défense 71 !

18 classes défense, fiers de leur engagement, ont dignement représentées leur établissement scolaire lors des épreuves organisées dans le cadre de ce rallye.

Deux moments forts de la journée marqués par ce bon état d’esprit des jeunes des classes défense.

Le rassemblement le matin en arrivant avec la montée des couleurs, le discours adressé aux jeunes par le lieutenant-colonel Ronan Cottin, la fierté de tous à chanter la Marseillaise y compris les accompagnateurs et les bénévoles, les réservistes venus aider au bon déroulement de la journée.