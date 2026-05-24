Gros incendie à la déchetterie de Granges ce dimanche

Un énorme panache de fumée est signalé sur l'ensemble de l'agglomération de chalon.

L'alerte a été donnée en fin d'après-midi ce dimanche. Un panache de fumée signalé par de très nombreux lecteurs. Selon les premières informations, l'incendie concerne un bâtiment situé sur le site de gestions des ordures de Granges.

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Photo Jean-Marc Lequime