Agglomération chalonnaise
Incendie au centre de valorisation des déchets de Granges - La Préfecture rappelle les consignes
Publié le 24 Mai 2026 à 20h12
Un incendie s'est déclaré au pôle de valorisation des déchets de Granges. Les flammes et les importantes colonnes de fumée visibles aux alentours ont pu susciter l'inquiétude des riverains et des usagers de la route. Les autorités tiennent à apporter les précisions suivantes.
Malgré le caractère impressionnant du sinistre, les déchets entreposés sur le site ne présentent pas de danger particulier. Aucune substance toxique ou dangereuse susceptible de nuire à la santé publique n'est stockée sur ce pôle.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement sur les lieux et mettent tout en œuvre pour maîtriser l'incendie dans les meilleurs délais. Les opérations de lutte contre l'incendie sont en cours.
Par mesure de précaution, il est impérativement demandé à l'ensemble de la population :
– De rester éloigné de la zone sinistrée et de ne pas s'en approcher ;
– De ne pas entraver la circulation des véhicules de secours ;
– De suivre les instructions des forces de l'ordre et des pompiers présents sur place.
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