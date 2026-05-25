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Championnat de France - Revivez les passages à Amiens ce lundi

Publié le 25 Mai 2026 à 11h02

Championnat de France - Revivez les passages à Amiens ce lundi

Le Givry Starlett Club est en championnat de France ce week-end de Pentecôte à Amiens.

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