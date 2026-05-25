Chalon sur Saône
"Tapage nocturne aux Prés Saint-Jean : jusqu’à quand le silence des autorités ?" s'interroge un riverain
Publié le 25 Mai 2026 à 11h46
Chaque année, à l’approche de l’été, la même situation se répète au skate parc des Prés Saint-Jean : des concerts et rassemblements de la communauté africaine se prolongent jusque tard dans la nuit, parfois jusqu’à 3-4 heures du matin, au mépris total du voisinage.
Les habitants du quartier n’en peuvent plus. Les appels à la police semblent ne plus avoir d’effet : les interventions se font rares, voire inexistantes. Beaucoup ont le sentiment d’être abandonnés face à un problème qui revient pourtant tous les ans.
Le plus choquant reste sans doute la proximité immédiate d’une maison de retraite. Comment accepter que des personnes âgées, souvent fragiles, soient privées de sommeil dans une telle indifférence ? Où est le respect dû à nos aînés ?
Il ne s’agit pas ici de stigmatiser une communauté, mais de dénoncer une situation de tapage nocturne devenue récurrente et tolérée. Vivre ensemble implique des droits, mais aussi des devoirs, notamment celui du respect du repos des riverains.
Une question se pose : que fait la municipalité pour anticiper et encadrer cette situation qui se répète chaque année ? Les habitants ont le droit à des réponses, mais surtout à des nuits paisibles.
Un riverain excédé.
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