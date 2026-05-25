La vigilance à la canicule se multiplie en France - Le Rhône passe en jaune ce mardi

A Brest, ce mardi, les températures atteindront les 35°c, une température inédite en plein coeur de mai. Pour mardi, Météo France a placé une grande partie de l'Ouest et façade maritime en orange ou au moins en jaune. Pour le moment, la goutte chaude va s'intensifier. Les orages prévus en fin de semaine devraient se décaler pour venir frapper en début de mois prochain. Pire, les températures nocturnes devraient avoisiner les 20°c pendant plusieurs jours de suite, plaçant la Saône et Loire, dans un état caniculaire. Les premières gouttes de pluie pourraient surgir samedi, avec quelques coups de tonnerre ici ou là mais de manière très épisodiques. Selon les prévisions, le changement de temps n'interviendra pas avant jeudi de la semaine prochaine.