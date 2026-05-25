Saône et Loire

Pollution à l'ozone - Attention aux personnes fragiles - le coup de chaud accentue la pollution

Par Laurent GUILLAUMÉ

Publié le 25 Mai 2026 à 18h05

Pollution à l'ozone - Attention aux personnes fragiles - le coup de chaud accentue la pollution

Le couloir de la Saône est concerné par cet épisode de pollution à l'ozone, compte-tenu des fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. La prudence est de mise pour toutes les personnes à risque.

Les enfants, les personnes âgées, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires sont particulièrement sensibles à la pollution par l’ozone. Des taux élevés de ce gaz irritant peuvent provoquer toux, inconfort thoracique, essoufflement, irritations nasale et oculaire. La présence importante d’ozone peut également augmenter la sensibilisation aux pollens.