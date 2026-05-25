Saône et Loire

Près de 3 heures de retard pour des usagers devant se rendre à Paris Gare de Lyon

Publié le 25 Mai 2026 à 20h31

Près de 3 heures de retard pour des usagers devant se rendre à Paris Gare de Lyon

Une panne d'alimentation électrique génère des retards monstrueux sur la ligne Paris Sud Est, en cette fin de week-end de Pentecôte. Les retards peuvent grimper jusqu'à 4h30...

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