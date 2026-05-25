Une enquête ouverte après un acte de sabotage sur une ligne SNCF en Côte d'Or

Peu avant 20h ce dimanche soir, un TER reliant Dijon à Paris a heurté une traverse de chemin de fer en bois sur la voie ferrée, à hauteur de Velars-sur-Ouche en Côte d'Or. Un acte intentionnel. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

Le TER reliant Dijon à Paris a heurté une traverse de chemin de fer en bois sur la voie ferrée, à hauteur de Velars-sur-Ouche, ce dimanche peu avant 20H. On a frôlé la catastrophe alors que le train était lancé à pleine vitesse sur cet axe central, avec à son bord, une centaine de passagers. Aucun blessé n'est à déplorer. Le personnel de bord a pu stopper le train sans sortir des rails. Une enquête de gendarmerie a été ouverte avec le déploiement d'un dispostif au cours de la nuit, afin d'inspecter le secteur. Compte-tenu de la nature des faits, la piste criminelle est clairement évoquée.