Givry

AVIS DE DECES - Monsieur André MENAGER

Publié le 26 Mai 2026 à 07h21

 GIVRY


Madame Madeleine MENAGER, son épouse ; 
Martine FROMAGEOT et Lionel, 
Annick LIGIER, 
Jean-Luc et Christiane MENAGER, 
Marie MENAGER, 
Chantal PERRIN, 
Vincent et Anne-Claire MENAGER, ses enfants ;
Marie, Sophie, Alice, Jean-Mathieu, Clémence, Gaëlle, Antoine, Hugo, Léo, Barthélémy, Héloïse, Léa,et Salomé, ses petits-enfants et leurs conjoints ; 
ses 8 arrière-petits-enfants ; 
ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André MENAGER
survenu le 23 mai 2026, à l'âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 29 mai 2026, à 14h30 en l'église de Givry. 
André repose à la chambre funéraire Mansuy, à Dracy le fort.

Cet avis tient lieu de faire-part 
et de remerciements.