AVIS DE DECES - Monsieur André MENAGER

GIVRY



Madame Madeleine MENAGER, son épouse ;

Martine FROMAGEOT et Lionel,

Annick LIGIER,

Jean-Luc et Christiane MENAGER,

Marie MENAGER,

Chantal PERRIN,

Vincent et Anne-Claire MENAGER, ses enfants ;

Marie, Sophie, Alice, Jean-Mathieu, Clémence, Gaëlle, Antoine, Hugo, Léo, Barthélémy, Héloïse, Léa,et Salomé, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses 8 arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André MENAGER

survenu le 23 mai 2026, à l'âge de 102 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 29 mai 2026, à 14h30 en l'église de Givry.

André repose à la chambre funéraire Mansuy, à Dracy le fort.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.