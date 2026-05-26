Givry Boxe Thaï : le club a reçu la visite du septuple champion du monde Jimmy Vienot

Ce samedi 23 mai, le club Givry Boxe Thaï a organisé un stage exceptionnel au gymnase du Petit Prétan, en présence de la légende des sports de combat Jimmy Vienot.

Septuple champion du monde et numéro 1 mondial durant sept années, Jimmy Vienot a partagé son expérience, sa technique et sa passion avec les participants venus nombreux assister à ce stage unique.

Tout au long de cet après-midi, les pratiquants ont pu bénéficier des conseils d’un sportif reconnu comme l’une des plus grandes références du muay-thaï français et international, rien que ça !

Dans une ambiance conviviale et studieuse, les stagiaires ont particulièrement apprécié la simplicité et la disponibilité de Jimmy Vienot.

Le club remercie à nouveau le champion du monde pour sa venue sur les terres givrotines.



Amandine Cerrone