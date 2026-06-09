AVIS DE DECES - Monsieur Pierre GAUDILLAT

SAINT-RÉMY



Isabelle et Pascal,

ses enfants ;

Guillaume, Cyril, Daphné,

ses petits-enfants ;

toute la famille et les amis,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GAUDILLAT

survenu le dimanche 7 juin 2026, à l'âge de 93 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 11 juin, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.