Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Monsieur Pierre GAUDILLAT

Publié le 09 Juin 2026 à 06h25

 SAINT-RÉMY


Isabelle et Pascal, 
ses enfants ;
Guillaume, Cyril, Daphné,
ses petits-enfants ;
toute la famille et les amis,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre GAUDILLAT
survenu le dimanche 7 juin 2026, à l'âge de 93 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 11 juin, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.