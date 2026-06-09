AVIS DE DECES - Monsieur Gérard LEPEU

MELLECEY

La boule joyeuse cheminot à la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard LEPEU



les membres et amis qui souhaitent lui rendre un dernier hommage sont invités à assister aux obsèques qui seront célébrées le jeudi 11 juin,

à 11 heures, Espace funéraire guillon 19 avenue monnot, Chalon-sur-Saône.