Côte chalonnnaise

AVIS DE DECES - Monsieur Gérard LEPEU

Publié le 09 Juin 2026 à 06h26

 MELLECEY
La boule joyeuse cheminot à la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard LEPEU 


les membres et amis qui souhaitent lui rendre un dernier hommage sont invités à assister aux obsèques qui seront célébrées le jeudi 11 juin,
à 11 heures, Espace funéraire guillon 19 avenue monnot, Chalon-sur-Saône.