AVIS DE DECES - Madame Gilberte MANSOT

DEMIGNY - GERGY - CHAGNY - CRISSEY

Danielle PICHENOT,

Dominique et Valérie MANSOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

vous font part du décès de

Madame Gilberte MANSOT

survenu le 7 juin 2026.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 12 juin 2026 à 9h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleur, ni plaque.

Cet lieu tient lieu de faire-part et de remerciements.