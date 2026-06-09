Nord de l'agglomération

AVIS DE DECES - Madame Gilberte MANSOT

Publié le 09 Juin 2026 à 06h27

 DEMIGNY - GERGY - CHAGNY - CRISSEY
Danielle PICHENOT,
Dominique et Valérie MANSOT,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière-petits-enfants,

vous font part du décès de

Madame Gilberte MANSOT
survenu le 7 juin 2026.

Ses obsèques civiles seront célébrées le vendredi 12 juin 2026 à 9h15 au crématorium de Crissey.
Ni fleur, ni plaque.
Cet lieu tient lieu de faire-part et de remerciements.