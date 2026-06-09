Bourgogne
Grève à la SNCF : un TGV sur trois et un Intercités sur deux annulés mercredi, le trafic régional "fortement perturbé"
Publié le 09 Juin 2026 à 06h33
Communiqué de la SNCF
TRAINS Mobigo
SNCF Voyageurs met en œuvre un plan de transport adapté afin d'assurer le plus grand nombre possible de circulations sur le réseau TRAIN Mobigo.
Sur l'ensemble de la région Bourgogne–Franche-Comté, près de 2 circulations ferroviaires sur 3 seront assurées.
La situation est contrastée selon les territoires : en Bourgogne près de 4 trains sur 5 circuleront, et plus d’un train sur 2 en Franche - Comté.
Des substitutions routières seront mises en place pour les lignes les plus impactées.
Les TRAINS Mobigo des lignes Dijon – Nevers, Nevers – Cosne, et Chalon sur Saône – Montchanin – Paray le monial ne seront pas impactés par ce mouvement social.
TGV
Des perturbations sont à prévoir pour les TGV INOUI, TGV Lyria, avec en moyenne 2 TGV sur 3 en circulation.
Tous les clients sont recontactés en cas d’annulation de leur train et bénéficient d’un remboursement ou d’une possibilité de report sur un autre train. Grâce aux places restant disponibles, l’ensemble des clients devrait pouvoir voyager dans la journée. Tous les clients voyageant le 10 juin bénéficient d’une possibilité d’annuler ou échanger leur billet sans frais.
Intercités
Des perturbations sont à prévoir sur les lignes Intercités de jour et de nuit (Paris Nevers Clermont-Ferrand) avec environ 1 train sur 2 qui circulera.
Tous les clients Intercités sont recontactés en cas d’annulation de leur train et bénéficient d’un remboursement ou d’un échange sans frais.
Les voyageurs sont invités à vérifier systématiquement les horaires de leur train avant leur déplacement sur les canaux d'information habituels (application Mobigo, SNCF Connect, site TER Bourgogne–Franche-Comté et affichage en gare) qui seront mis à jour au plus tard la veille à partir de 17h. SNCF Voyageurs remercie ses clients pour leur compréhension et les assure de la mobilisation de l'ensemble de ses équipes pour les informer et les accompagner tout au long de cette journée.
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