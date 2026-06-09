Elodie BOUCASSOT, nouvelle Championne de Bourgogne Franche Comté à la Libre Féminines

Ce week-end, avait lieu la finale de Bourgogne Franche Comté au mode de jeu Libre Féminines en Régionale 2 à Chalon/saône.

Dans la catégorie Féminines, nos Chalonnaises occupent les 2 premières places.

Au 1er tour, Elodie BOUCASSOT domine les débats face à sa collègue Magalie RICHARD pour arriver à 40 points contre contre 14 en 51 reprises grâce notamment à une belle série de 8 points.

Au 2nd tour, le début de partie est équilibré puis, petit à petit, Elodie finit par creuser l’écart pour gagner 40 points contre 19 en 58 reprises.

Au 3ème tour, la fatigue commence à s’installer d’autant plus que nos jeunes compétitrices doivent absolument atteindre le score de 40 points quelques que soient le nombre de reprises. Cet élément change la donne. En dépit d’un manque de concentration, Elodie arrive à atteindre le but ultime des 40 points contre 22 pour Magalie en 66 reprises.

A l’issue du Championnat, Elodie BOUCASSOT devient Championne Régionale grâce à ses 3 victoires avec une moyenne générale de 0.69 et une meilleure série de 8 points devant sa collègue Magalie RICHARD qui termine la compétition avec une moyenne générale de 0.31 et une meilleure série de 3 points. Pour une 1ère année en compétition, nos 2 compétitrices obtiennent des résultats très encourageants pour l’avenir.