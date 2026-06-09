Saône et Loire
Les jeunes élus de Saône-et-Loire recrutent !
Publié le 09 Juin 2026 à 07h57
À la suite des récentes élections municipales et de l’installation des nouvelles équipes dans les communes de Saône-et-Loire, l’Association des Jeunes Élus de France (AJEF) tient à saluer l’engagement de celles et ceux qui ont fait le choix de s’investir au service de l’intérêt général.
Dans un contexte où les collectivités locales font face à des défis multiples: attractivité économique, transition écologique, dynamisation des territoires, cohésion sociale, tranquillité publique, la présence de jeunes élus constitue une véritable opportunité. Par leur énergie, leur proximité et leur volonté d’innover, ils participent activement au renouvellement de la vie publique locale.
L’AJEF appelle l’ensemble des jeunes élus du département de Saône-et-Loire à se mobiliser et à rejoindre l’association. Adhérer à l’AJEF, c’est intégrer un réseau dynamique, bénéficier d’espaces d’échanges, de formations, et porter collectivement la voix d’une nouvelle génération d’élus engagés.
Plus que jamais, il est essentiel de structurer cette dynamique pour valoriser l’engagement des jeunes et renforcer leur impact au sein des conseils municipaux et intercommunaux.
Ensemble, ils peuvent faire émerger des solutions concrètes et adaptées aux besoins des habitants.
Les jeunes élus ne sont pas seulement l’avenir de nos territoires : ils en sont déjà une force motrice.
Nous invitons donc l’ensemble des jeunes élus de Saône-et-Loire à se rassembler, à échanger et à s’engager pleiement au sein de l’AJEF pour construire, ensemble, les territoires de demain.
Alexandre VUILLOT, Conseillé municipal délégué à Mâcon, coordinateur de l’AJEF 71 et Vice-président de Info jeunes 71
Julien JACQUET, coordinateur de l’AJEF en Bourgogne Franche-Comté
Thomas NEUFOND, Maire-adjoint à Montchanin
Guillain GILLIOT, Maire de Marmagne et Vice-président de CUCM
Maxime PLAT, Maire-adjoint de Mâcon
Mickaël CHEVALIER, élu à Torcy
Pierrot FRAIZY, élu à Génelard
Clément MUGNIER, élu à Chalon sur Saône
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