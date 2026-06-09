Bresse

MUNICIPALES - Le tribunal administratif de Dijon a tranché - Les élections municipales de Saint-Christophe en Bresse sont annulées - Il faudra revoter

Publié le 09 Juin 2026 à 08h16

MUNICIPALES - Le tribunal administratif de Dijon a tranché - Les élections municipales de Saint-Christophe en Bresse sont annulées - Il faudra revoter

La décision est tombée ce lundi. L'absence de conformité des bulletins de vote a été sanctionnée par la justice administrative. Info-chalon.com vous propose l'intégralité de la décision.