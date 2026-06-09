CÔTE D'OR

Sébastien Martin applaudit la relocalisation mise en oeuvre par Adhex Pharma

Publié le 09 Juin 2026 à 08h39

Sébastien Martin applaudit la relocalisation mise en oeuvre par Adhex Pharma

«En trois ans, on a rapatrié 42 produits de santé et médicaments stratégiques», a souligné le ministre de l'Industrie, ce lundi 8 juin, à Chenôve, en visitant le site d'Adhex Pharma qui produira un de ces médicaments. «La Bourgogne-Franche-Comté tient son rang à l'échelle mondiale sur le secteur de la santé», a revendiqué Jérôme Durain.

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