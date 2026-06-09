Côte chalonnnaise

Dimanche 14 juin, rendez-vous à Bissy-sur-Fley

Publié le 09 Juin 2026 à 08h44

Dimanche 14 juin, rendez-vous à Bissy-sur-Fley

 L'Association Ariane organise comme chaque année la rencontre de ses ateliers
Elle a lieu cette année au château de Bissy sur Fley. 
C'est ce dimanche 14 juin à 15h.