Victoire ! Les travaux des 9 derniers kilomètres de RCEA ont été actés ce 8 juin

C’est acté depuis cette fin de matinée. Les derniers 9 km de travaux, pour que la mise en deux fois deux voies de la RCEA soit effective partout en Saône-et-Loire, vont être réalisés sans que le Département de Saône-et-Loire et la Région Bourgogne Franche-Comté ne remettent la main au porte-monnaie !



La dernière section entre La Fourche et le Col des Vaux n’aboutissait pas, faute d’accord. Après de nombreuses discussions et courriers, dont le dernier signé des présidents des trois collectivités (Département de Saône-et-Loire, Région Bourgogne Franche-Comté, Communauté Urbaine Le Creusot – Montceau) à la Préfecture de Région pour dénoncer les quatre ans de retard pris et pour stipuler leur refus à contribuer une nouvelle fois au surcoût de l’opération, la bonne nouvelle est enfin tombée ce matin. Madame la préfète de Région a annoncé que l’Etat confirmait « prendre en charge, seul, la totalité des surcoûts dus à l’inflation et nécessaires à la phase 2 du programme, soit 15 millions d’euros ».



C’est une victoire pour toute la Saône-et-Loire. « C’est une grande satisfaction », précise le président André Accary, qui depuis 2018, porte ce dossier de mise en deux fois deux voies de cet axe majeur pour la Saône-et-Loire, le seul à traverser le centre de la France d’Est en Ouest. Une route nationale qui relève des compétences de l’Etat, pour laquelle la participation du Département de Saône-et-Loire et de la Région Bourgogne Franche-Comté, à hauteur de 64 millions pour chacune des collectivités (et la participation d’autres communautés de communes), a été décisive.



La consultation des entreprises sera lancée en juillet pour un début de chantier prévu dès cet automne 2026.



C’est une excellente nouvelle pour les élus qui ont travaillé ensemble de voir enfin le bout du tunnel. Ils offrent ainsi aux usagers de cette Route Centre Europe Atlantique la sécurisation et le confort qu’ils étaient en droit d’attendre. Et le président de conclure : « Je remercie très sincèrement la nouvelle préfète de Région qui a pris à bras le corps ce dossier dès son arrivée, et le ministre Sébastien Martin sur lequel j’ai vraiment pu m’appuyer pour faire avancer ce sujet ».