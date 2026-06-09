Saint-Rémy

AVIS DE DECES - Madame Martine LEGRAND née VALLOT

Publié le 09 Juin 2026 à 08h51

Saint-Marcel


Yves, son époux;
Yannick et Alain, Manu et Céline, Jacqueline, ses enfants et leurs conjoints;
Sonia LEGRAND;
ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants;
ainsi que toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part
du décès de


Madame Martine LEGRAND
née VALLOT


survenu le samedi 6 juin 2026, à
l'âge de 70 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 juin 2026, à 15heures, en l'église de Saint-
Marcel.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.


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