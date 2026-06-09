AVIS DE DECES - Madame Martine LEGRAND née VALLOT

Saint-Marcel



Yves, son époux;

Yannick et Alain, Manu et Céline, Jacqueline, ses enfants et leurs conjoints;

Sonia LEGRAND;

ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Martine LEGRAND

née VALLOT



survenu le samedi 6 juin 2026, à

l'âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 juin 2026, à 15heures, en l'église de Saint-

Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



PF Roc Eclerc - 71100 Saint- Rémy

03 85 93 61 20