Un très bel attrait du public pour la Fête de la biodiversité

Après quelques jours pluvieux et venteux, le soleil à remontré son nez en ce samedi 06 juin, pour que la fête de la biodiversité couplée avec la fête de la Maison de Quartier Charreaux/Bellevue se déroule sous les meilleurs hospices !

Info-chalon, crème solaire et chapeau obligatoires, a arpenté les allées du Parc de la Biodiversité à la rencontre des acteurs du Grand Chalon à l’origine de l’organisation de cette fête, des stands nombreux et diversifiés en lien avec la nature, l’environnement, le développement durable, et des activités ludiques organisées par la Maison de Quartier des Charreaux…



- Une démonstration de dentelle aux fuseaux par l’association « Dentelles sur Saône » qui se réunit deux fois par semaine à la Maison de quartier des Charreaux et qui depuis des mois confectionnent des lots pour le jeu de piste et la course d’orientation du jour, de délicats oiseaux en dentelle.

- LPO La Ligue de Protection des oiseaux, la Bourgogne Franche Comté est un véritable réservoir de biodiversité.

Les oiseaux occupent un rôle majeur dans l’environnement et sont d’excellents indicateurs de l’état de santé des écosystèmes.

- Un « Qui est-ce » grandeur nature sur les animaux, réalisé par la Maison de Quartier des Charreaux, auquel petits et grands se sont pris au jeu !

- Juste à côté sous les grands arbres, les enfants pouvaient s’adonner à quelques exercices d’équilibre, de coordination et d’agilité.

- La Société d’Horticulture de Chalon et ses environs, proposait des plans de tomates rares et un jeu pour les enfants sur les légumes.

- Une piste de Karts à pédales pour le grand bonheur des jeunes !

- Une magnifique expo photo animalière de Nicolas Fitre.

- La vie scolaire avec un parcours d’obstacle amenant à un chamboule tout, pour découvrir un code et une récompense.

- Les croqueurs de pommes, avec leur jus et diverses variétés de pommes.

- Fauconnerie Team, La bioprédation naturel au service de votre environnement.

Nous avons plaisir à regarder une belle démonstration de vol de Fauconnerie avec deux buses de Harris Uraken et Sky.

- Maison de Quartier des Charreaux où les enfants réalisaient un coloriage d’oiseau et un collage de plumes.

- La Régie de Quartier Ouest réalisait des objets décoratifs à base de matériel de récupération.

- Une restauration gourmande organisée par les jeunes de la MQ des Charreaux, afin de financer des repas pour des personnes isolées et ciblées sur les Charreaux.

- Les cordons de la bourse, Christine et Denise, était aux commandes de la caisse d’achat de tickets pour restauration et boisson !

- Les stands restauration et boisson organisés d’une main de maître par l’Amicale des Charreaux.

- Le service des espaces verts « Secteur animalier » faisait une démonstration de soin et de tonte des moutons du parc de la Biodiversité.

- Le Service Propreté Urbaine du Grand Chalon exposait leur matériel. Petit clin d’œil pour « Les Messieurs au Gros Camions ».

- Le réseau Zoom du Grand Chalon. Merveilleusement accueilli par une charmante dame qui ne tarissait pas d’explications et de conseils sur la mobilité du Grand Chalon, son réseau cyclable avec des locations de vélo, son réseau bus.

- Le Bois Gourmand du Chalonnais, avec un jeu sur la reconnaissante olfactive et tactile des plantes.

- Fredon Bourgogne Franche Comté, Experts au service de la santé des végétaux, des hommes et de l’environnement. Stratégies de lutte, formation, sensibilisation contre les espèces envahissantes comme l’ambroisie, quelques rongeurs aquatiques, les chenilles processionnaires, la Renouée Japon, le frelon asiatique à pattes jaunes…

- Service des Espaces verts de Chalon sur Saône, avec la découverte d’aromatiques peu communes et l’offre d’un pot de celle-ci à chaque visiteur.

- Le Musée Vivant Denon, avec une exposition « l’Oiseau aux yeux d’or ». Symbolique des chouettes et hiboux dans l’art de la Mythologie que vous pourrez retrouver au musée jusqu’au 31 août.

Vous pouviez jouer sur une reproduction d’un jeu de l’oie Italien du 16ème siècle.

- Le parcours d’orientation organisé par la MQ des Charreaux : Le but étant de retrouver des balises, de repérer les lettres inscrites, qui formeront le nom d’un oiseau pour gagner la récompense.

- L’Oiseau Chalonnais, sur des actions de sensibilisation à la protection des oiseaux. Qui étaient accompagné de quelques jolis spécimens à plumages bien colorés.

- L’espace PAMA et ses vélos…

-La MQ des Charreaux, qui avait réalisé des puzzles que l’on pouvait refaire à souhait, avec des photos anciennes et récentes, suite à une exposition de reconstitution de photos de Charreaux, Bellevue.

- Atmo BFC, Association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air par le Ministère en charge de l’environnement et acteur de la santé environnementale en région Bourgogne-Franche-Comté. Des démonstrations sur les pollens et allergies

- Asprenaut Chalon Club de plongée sous-marine avec un jeu de l’oie sur la mer et ses habitant réalisé par les membres de l’association

- Une fresque participative, en peinture aquarelle réalisée avec les visiteurs et la MQ des Charreaux.

- La Société des Sciences naturelles et Mycologique de Chalon sur Saône avec fleurs et champignons, des kakemonos absolument magnifiques et très explicatifs sur, les comestibles, les toxiques et les confusions.

Un jeu était proposé, sur les fruits, les légumes et les oiseaux, qui a ravi petits et grands.

- Le miel de Mr Rondelet Apiculteur à Fragnes la Loyère.

- Tout savoir sur le compostage, avec Streve, le Maître Composteur du Grand Chalon.



Sans oublier la visite de Mr Le Maire Gilles Platret, en grande conversation avec une buse de Harris et quelques membres du conseil municipal.

Un très joli moment dédié à la nature, la biodiversité, à la fois ludique et pédagogique.







Mary Popp’s