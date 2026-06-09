Saône et Loire

Venez célébrer l'arrivée de l'été dans une ambiance conviviale et festive !

Publié le 09 Juin 2026 à 09h17

Venez célébrer l'arrivée de l'été dans une ambiance conviviale et festive !

 Samedi 20 juin à partir de 19H00, fête champêtre au Moulin de Renache sur la chaume de Charnailles.


Laissez-vous entraîner par les rythmes du duo Saveur Swing pour une soirée de danse et de bonne humeur sous les étoiles.


Sur place, buvette et petite restauration: Vins locaux - Bières artisanales des Danaïdes - Sandwichs merguez - Gâteaux maison...


Venez entre amis, en famille ou entre voisins pour partager ce beau moment d'été !

 

 