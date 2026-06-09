Nouveau chez Nicolas Bailly Horticulteur : la livraison à domicile pour vos gros végétaux !

Vous avez craqué pour un bel arbuste, un arbre d'ornement ou une grande plante, mais vous ne disposez pas du véhicule adapté pour le transporter ?



Nicolas Bailly Horticulteur vous simplifie la vie avec son service de livraison à domicile dédié aux gros sujets et végétaux volumineux.



Plus besoin de vous soucier du transport : nous acheminons vos achats directement chez vous, avec le plus grand soin, pour que vous puissiez profiter sereinement de vos nouvelles plantations.



Arbustes et arbres

Grands végétaux en conteneurs

Plantes volumineuses et encombrantes

Livraison pratique et sécurisée



Choisissez vos végétaux en toute tranquillité, nous nous occupons du reste !



Renseignez-vous en magasin pour connaître les conditions et zones de livraison.

NICOLAS BAILLY - 123 route de Dole - 71380 Saint-Marcel - 03 85 96 69 78



Ouvert 7/7 : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, les dimanches de 9h à 12h30.



www.jardinerie-fleuriste-bailly.fr



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