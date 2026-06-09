AVIS DE DECES - Madame Jacqueline DUGUÉ née CHAMBON

Chalon-sur-Saône



Hugues, Raphaëlle, Myriam, ses enfants;

Geoffrey, Gabriel, Cassandra,

Sarah, Gwenaëlle, ses petits-

enfants;

Léandre, Lana, ses arrière-

petits-enfants;

ont la tristesse de vous faire part

du décès de



Madame Jacqueline DUGUÉ

née CHAMBON



survenu le dimanche 7 juin 2026, à l'âge de 78 ans.

La cérémonie sera célébrée, samedi 13 juin 2026, à 9h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de de faire-part et de remerciements



PF Roc Eclerc - 71100 Saint-Rémy

03 85 93 61 20