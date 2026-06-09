Chalon sur Saône

AVIS DE DECES - Madame Jacqueline DUGUÉ née CHAMBON

Publié le 09 Juin 2026 à 14h09

Chalon-sur-Saône


Hugues, Raphaëlle, Myriam, ses enfants;
Geoffrey, Gabriel, Cassandra,
Sarah, Gwenaëlle, ses petits-
enfants;
Léandre, Lana, ses arrière-
petits-enfants;
ont la tristesse de vous faire part
du décès de


Madame Jacqueline DUGUÉ
née CHAMBON


survenu le dimanche 7 juin 2026, à l'âge de 78 ans.
La cérémonie sera célébrée, samedi 13 juin 2026, à 9h15, au crématorium de Crissey.
Ni fleurs, ni plaques.
Cet avis tient lieu de de faire-part et de  remerciements


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