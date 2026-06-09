Luc Fivet en séance de dédicace de son dernier livre intitulé « Bienvenue à Faubourg Bienveillant »mercredi 10 juin de 15h à 18 h

La médiathèque de Fragnes-La Loyère accueillera l’auteur Luc Fivet mercredi 10 juin de 15h à 18 h pour une séance dédicace de son dernier livre intitulé « Bienvenue à Faubourg Bienveillant »

Luc FIVET, auteur résidant à Fragnes - La Loyère dédicacera son dernier roman dans votre médiathèque le mercredi 10 juin à partir de 15 h.

Luc Fivet est né en Belgique il y a une cinquantaine d'années. Après des études de sciences politiques et d'innombrables petits boulots, il a été simultanément auteur-compositeur-interprète de chansons, auteur dramatique, auteur de sketches pour la télévision et romancier. Il a publié deux thrillers aux éditions Fayard, Total Chaos (2007) et Requiem (2008), et des ouvrages divers et variés dans plusieurs maisons d'édition, dont Le Manuscrit (prix du salon du polar de Perros-Guirec, 2022) aux éditions d'Avallon. Après Marche ou rêve et Anonyme, Bienvenue à Faubourg Bienveillant est son troisième roman aux éditions du Ver à Soie.

Info : médiathèque de Fragnes La Loyère