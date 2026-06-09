FRAGNES-LA LOYÈRE
Luc Fivet en séance de dédicace de son dernier livre intitulé « Bienvenue à Faubourg Bienveillant »mercredi 10 juin de 15h à 18 h
Par Christian CLEAUX
Publié le 09 Juin 2026 à 14h35
La médiathèque de Fragnes-La Loyère accueillera l’auteur Luc Fivet mercredi 10 juin de 15h à 18 h pour une séance dédicace de son dernier livre intitulé « Bienvenue à Faubourg Bienveillant »
Luc FIVET, auteur résidant à Fragnes - La Loyère dédicacera son dernier roman dans votre médiathèque le mercredi 10 juin à partir de 15 h.
Luc Fivet est né en Belgique il y a une cinquantaine d'années. Après des études de sciences politiques et d'innombrables petits boulots, il a été simultanément auteur-compositeur-interprète de chansons, auteur dramatique, auteur de sketches pour la télévision et romancier. Il a publié deux thrillers aux éditions Fayard, Total Chaos (2007) et Requiem (2008), et des ouvrages divers et variés dans plusieurs maisons d'édition, dont Le Manuscrit (prix du salon du polar de Perros-Guirec, 2022) aux éditions d'Avallon. Après Marche ou rêve et Anonyme, Bienvenue à Faubourg Bienveillant est son troisième roman aux éditions du Ver à Soie.
Info : médiathèque de Fragnes La Loyère
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône