Chalon sur Saône vous réserve 3 mois denses en animations

Le programme





Chalon au fil de l’été : les guinguettes



Port-Villiers : du vendredi 26 juin au dimanche 12 juillet de 16h à 23h30

L’événement estival emblématique qui donne vie aux rives de la Saône. Tous les soirs, une programmation musicale douce et variée et une offre de restauration diversifiée. Le Port-Villiers se transforme en une guinguette festive pour 15 jours inoubliables en bord de Saône.

Dans une ambiance chaleureuse et un cadre exceptionnel, les chalets de restauration raviront vos papilles, tandis que les concerts programmés tous les soirs enchanteront vos oreilles.





Jardin géobotanique : du lundi 27 juillet au dimanche 2 août à 20h

Chaque soir, le jardin géobotanique s’anime autour d’une programmation éclectique et chaleureuse. Concerts en plein air, représentations théâtrales, visite guidée du jardin et séances de yoga au coucher du soleil ponctuent des soirées au milieu de la verdure.



Nouveauté : un surprenant cabaret petit-déjeuner pour débuter la journée dans une ambiance artistique et conviviale. Un rendez-vous estival à vivre en famille ou entre amis, entre culture, détente et découverte.





Quai de la Monnaie : du lundi 3 au samedi 15 août de 18h à 23h30

Les guinguettes vous accueillent au bord de la Saône pour des soirées conviviales : concerts live, marché artisanal et moments de partage les pieds presque dans l’eau. Promenez-vous, dansez, profitez de l’ambiance… et laissez-vous porter par une programmation toujours plus festive entre musique et animations pour tous.





Bastion Sainte-Marie : du lundi 17 au vendredi 28 août de 15h à 22h

À l’ombre des platanes, les pieds dans le sable, la guinguette rassemble toutes les générations autour de moments conviviaux : spectacles jeune public, concerts ou thés dansants, chacun y trouvera son bonheur. Une ludothèque, des jeux gonflables, des surprises historiques ainsi que des animations proposées par la maison de quartier centre Saint-Laurent viendront compléter les activités à partager sur place du milieu de l’après-midi jusqu’à la fermeture. Spectacles sans réservation, bar et restauration sur place.

La saison musicale du Cloître - du vendredi 3 juillet au vendredi 28 août, à 20h

Pour la 6e année consécutive, les murs feutrés du cloître Saint-Vincent vont devenir l’écrin prestigieux d’une nouvelle saison de concerts éclectiques, traditionnels ou multiculturels.

Vendredi 3, 10 et 17 juillet, 7 et 28 août – billetterie Office de Tourisme



Un ciné sous les étoiles - du mercredi 5 au jeudi 27 août

Chaque été, la ville se transforme en un véritable cinéma en plein air, où petits et grands sont invités à s’installer confortablement pour profiter d’une sélection de films cultes, récents ou classiques, projetés sous les étoiles.

Mercredi 5 août : Avignon - Aubépins

Mardi 11 août : Elio – Granges Forestier (avec montgolfière)

Jeudi 13 août : Le répondeur – Léo Lagrange (avec montgolfière)

Mardi 18 août : Le robot sauvage – square Chabas

Jeudi 20 août : 100 millions ! - Bellevue (avec montgolfière)

Mardi 25 août : Lilo et Stitch – Plateau Saint-Jean

Jeudi 27 août : Dragons – Prés Saint-Jean (avec montgolfière)



Ballades à Chalon - jusqu’au 29 août

Ballades à Chalon met à l’honneur la musique sous toutes ses formes, à travers une programmation éclectique ouverte à tous les publics. En partenariat avec la Fédération Musicale de Saône-et-Loire, le Conservatoire du Grand Chalon et l’association Les Rondes de Nuit.



Navettes fluviales - du samedi 4 juillet au dimanche 30 août, tous les jours de 14h à 19h

Chalon Balade assurera des navettes sur la Saône entre le Port-Villiers et la prairie Saint-Nicolas (2,50 € par traversée / gratuit pour les moins de 8 ans).



Garçon, la Note ! - du vendredi 3 juillet au vendredi 21 août - 20h30

Garçon, la Note ! vous invite à une nouvelle tournée estivale à Chalon-sur-Saône et dans le Grand Chalon, pleine de bonne humeur et de musique live. Ambiance festive, découvertes musicales et moments conviviaux sont au rendez-vous dans vos bars et restaurants préférés.



Les Rondes de Nuit : « Quand Chalon battait au rythme des sabots » - Du 5 au 29 août

Plongez au cœur de la vie chalonnaise du début du 20e siècle ! Les Rondes de Nuit propose un voyage dans le temps dans le parc du château de la Loyère, découvrez le quotidien des habitants et l’effervescence des célèbres concours hippiques, événements incontournables à la renommée européenne de Chalon.

· Les mercredis d’août : 5/12/19/26 à 20h30

· Les vendredis d’août : 7/21/28 à 20 h 30

· Le samedi 29 août : à 15 h et à 20 h30

(Tarif : 10€ / réduit : 8€)





LES RENDEZ-VOUS PONCTUELS



Chalon fête les 400 ans de la Marine – Samedi 13 juin

À l’occasion des 400 ans de la Marine nationale, la Ville organise une journée de célébration ouverte au public. Cérémonies officielles, défilé militaire, exposition et village place de l’Hôtel-de-Ville : autant de rendez-vous proposés au public pour mieux comprendre l’histoire et les missions de la Marine nationale, tout en rendant hommage à l’engagement des marins.



Fête de la Saint-Jean - Samedi 20 juin, à partir de 19h

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis, sous le signe de la convivialité autour d’un braséro et d’une ambiance musicale à partir de 19h par les élèves de percussion et de trombone du Conservatoire du Grand Chalon et à partir de 20h par le Brass Pop Machine. À la tombée de la nuit, la magie pyrotechnique embrasera le ciel de Chalon.



Fête de la musique - Dimanche 21 juin, de 18h à 1h

Les musiciens investiront les rues et les places pour faire résonner la 44e édition de la Fête de la Musique ! Des rythmes venus du monde entier enchanteront le public dans toute la ville, et plus particulièrement sur les quatre scènes mises en place par la Ville : place de l’Hôtel-de-Ville, place Saint-Vincent, Port-Villiers et place de Beaune.



38e Montgolfiades - samedi 27 et dimanche 28 juin - Prairie Saint-Nicolas

L’Association des Montgolfiades de Chalon et de la Côte Chalonnaise mettra à l’honneur, pour cette 38e édition, le côté sportif des disciplines aéronautiques en invitant les pilotes français et étrangers titrés nationalement et internationalement.



Lancement du bicentenaire de la photographie – Samedi 27 juin

La Ville de Chalon profitera de l’inauguration des guinguettes du Port-Villiers pour lancer officiellement le bicentenaire de l’invention de la photographie par Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône célèbre ainsi l’image et la lumière les 27 et 28 juin lors d’un week-end festif et ouvert à tous.

Au programme :

- un spectacle son et lumière inédit le samedi soir

- un studio photo installé samedi et dimanche au cœur des guinguettes pour immortaliser l’instant (17h30/20h30)

- lancement d’un concours photo ouvert à tous « Chalon au fil des photos », consacré aux événements estivaux et au regard porté sur la ville en fête



Rallye de la Côte chalonnaise : vendredi 10 et samedi 11 juillet

Comme chaque année, les passionnés de course de côte automobile seront tous à Chalon pour ce traditionnel rendez-vous.



Festivités du 14 Juillet

- 9h/16h : régates en amont du pont de Bourgogne par le Yacht Club

- 19h : cérémonie et défilé patriotique sur les quais de Saône

- 22h : descente de la Saône aux flambeaux par les plongeurs de l’Asprenaut

- 22h30 : feu d’artifice tiré depuis les Granges Forestier

- 23h : bal animé par « Alive orchestra » place de l’Hôtel-de-Ville

Tour de France – Mercredi 15 (J-1) et jeudi 16 juillet (arrivée de l’étape)

Le Tour de France revient à Chalon-sur-Saône ! À la veille de ce grand événement, venez célébrer le J-1 dès 15h sur la place de l’Hôtel-de-Ville. Au programme : de nombreuses animations pour toute la famille, un spectacle ainsi que des séances de vélo-cinéma dans une ambiance festive et conviviale.

Le jeudi 16 juillet, après l’arrivée marquante de 2019, la ville s’apprête à vibrer de nouveau au rythme de la Grande Boucle. Habitants, passionnés de cyclisme et visiteurs se retrouveront dans une ambiance festive et conviviale pour célébrer cet événement exceptionnel. L’arrivée de cette 12e étape du Tour de France se déroulera sur les quais de Saône, au niveau du pont Jean-Richard et du quai Gambetta. Après un départ donné à Magny-Cours et 181 kilomètres de course, les coureurs franchiront la ligne d’arrivée aux alentours de 17h30. Il s’agira de la sixième arrivée du Tour de France à Chalon-sur-Saône (après 1959, 1961, 1975, 1988 et 2019), qui confirme une nouvelle fois le lien fort qui unit la ville à cet événement sportif de grande envergure.





Chalon dans la rue - Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet

Chalon dans la rue revient pour sa 39ᵉ édition. Pendant quatre jours, la ville entière devient scène à ciel ouvert. Théâtre, danse, cirque, musique, performances : les arts de la rue investissent places, parcs et ruelles. 146 compagnies feront vibrer la ville du matin au soir. Au programme : créations inédites, formes spectaculaires comme intimes, propositions sensibles, 5 lieux de convivialité et surprises à chaque coin de rue. Au détour d’une promenade, il y a toujours quelque chose à découvrir. Une ambiance unique, festive et conviviale, au plus près des artistes





Grand concert : Styleto (pop française) – samedi 29 août à 21h

Auteure-compositrice-interprète et vidéaste web française, son nom de scène provient de sa chaîne YouTube Style tonic suivi par 655 000 personnes. Elle se fait connaître avec une reprise de Gaffe aux autres en 2021 puis est révélée en 2024 avec son titre Faut que tu m'aimes, sur l'acceptation de soi.

Comme chaque année, la Ville clôture sa saison estivale par ce grand concert populaire qui devrait rassembler toute la jeunesse bourguignonne !





Grand prix motonautisme : samedi 29 et dimanche 30 août

Rendez-vous biannuel des passionnés de sport mécanique sur l’eau, cet événement animera une fois de plus nos quais de Saône.



Cet été, l’Office de Tourisme proposera un programme riche et varié d’activités à destination des habitants comme des visiteurs.

Parmi les temps forts, figurent notamment la visite de l'entreprise René Pierre, qui met en lumière le savoir-faire local, les initiations au golf à la Roseraie, la visite d’une chèvrerie pour mieux comprendre l’élevage caprin, ainsi que les balades gourmandes mêlant découverte et dégustation de produits du terroir.

Nouveautés : des cours de catamaran à la roseraie, des ateliers créatifs d'art floral et de mosaïques, ainsi que de la sylvothérapie dans les forêts communales du Grand Chalon.





Musée Vivant Denon



Exposition « L'oiseau aux yeux d'or » jusqu’au 30 août

À travers une sélection de peintures, sculptures, gravures, photographies et dessins provenant des collections du musée Vivant Denon et d’autres musées prêteurs, l’exposition propose une exploration des représentations et de la symbolique des rapaces nocturnes dans l’art.



Atelier jeune public "C'est chouette !"

Après une découverte de l’exposition, les enfants seront invités à créer leur propre masque de rapace nocturne en s’inspirant du mythe d’Ascalaphe.





Musée Nicéphore-Niépce



Expositions jusqu’au 11 octobre



« Arièle Bonzon, Infinitif / Repriser le temps »

L’exposition met en regard et en conversation des photographies d’Arièle Bonzon avec des photographies choisies par elle dans le fonds du musée Nicéphore Niépce.



« Aleix Plademunt, Matter »

Le travail d’Aleix Plademunt révèle la curiosité insatiable d’un artiste, ingénieur de formation, pour la matière.



« Dans la chambre noire... Les pionniers de la photographie » : appareils photo d’hier et d’aujourd’hui, formation de l’image par la lumière et son enregistrement sur un support sensible, les origines de la photographie à travers les collections présentant les travaux pionniers… pour tout savoir sur la photo !





Animations du Patrimoine



À compter du 7 juillet : « Vivre à chalon 1477 – 1610 : les défis du quotidien ! »

Dans une ville de Chalon qui passe de l’autorité des Ducs de Bourgogne à celle des Rois de France, qui devient ville frontière, qui subit de plein fouet les Guerres de religion et la misère qui l’accompagne, comment vit-on ? Comment relève-t-on ces défis du quotidien : manger, consommer, habiter, travailler ?

Grâce aux recherches inédites de Sophie Bodin, docteure en Histoire, pour découvrir l’émouvant et riche passé de notre cité !





Quartier d’été



« Quartier d’été » propose tout au long de l’été un programme d’animations variées à destination de tous les publics (famille, enfants, jeunes, adultes et seniors) dans les domaines de la culture, du sport, des arts et des loisirs au cœur des quartiers chalonnais. Un temps fort viendra également rythmer la saison avec quatre jours de festivités au Château de la Loyère à l’occasion du Festi’Village.



L’objectif de « Quartier d’Eté » est de faire de la période estivale un temps de respiration, de divertissement et de découverte, ainsi qu’un temps de rencontres et de renforcement du lien social, en proposant une offre d’activités variées déclinée dans chaque Maison de quartier. De nombreuses animations seront proposées durant les mois de juillet et août.





Animations jeunesse : accueils de loisirs



· Accueil de loisirs enfance

L’accueil de loisirs est un espace ludique et sécurisant qui permet aux enfants de 3 à 11 ans de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée. Deux sites : l’école Anne-Franck et le Carmel.

Nouveauté 2026 : les accueils de loisirs ouvrent leurs portes afin de permettre aux familles de rencontrer les équipes d’animation et de découvrir les structures. Rendez-vous les samedis 4 juillet et 1er août, de 10h30 à 12h.



· Accueil de loisirs jeunesse à #LaPlace

Pour les 11/17 ans, #LaPlace roposer aux jeunes des activités tout l’été. De nombreuses propositions d’animations (pêche, accrobranche, sortie piscine, découverte de la région, atelier cuisine, jeux en extérieur, cinéma, activités sportives…).



Animations Maison des Seniors

Lieu d’accueil, d’activités et d’information, la Maison des Seniors proposera tout l’été un programme varié destiné aux Chalonnais de plus de 55 ans.

Parmi les temps forts :

4 thés dansants (guinguettes Bastion) les mardis et jeudis du 18 au 27 août, sous les platanes, au rythme des valses, cha-cha-cha et paso-doble, avec Tony Fontaine, Christophe Bourgogne, Bernard Magnien Duo et Merwan Djane au bastion Sainte-Marie.

Des visites culturelles au musée Vivant Denon et au musée Nicéphore Niépce : découverte des expositions temporaires, histoire de la photographie, ateliers autour du regard photographique et visites thématiques autour de l’art.

Des sorties conviviales avec notamment une journée au parc de la Loyère, des pique-niques découverte à Givry et Buxy, ainsi qu’une visite de chèvrerie.

Des randonnées nature autour des lacs de Crissey et du Grand Pâquier pour découvrir la faune, la flore, les traces et empreintes animales.

Des animations autour du développement durable, sous forme d’escape games ludiques consacrés aux déchets et à l’eau potable.

Des loisirs sportifs et de détente : mini-golf, pétanque, mölkky et jeux en plein air.

Des projections de films, des activités créatives et des temps intergénérationnels organisés avec l’Espace Jeunesse.