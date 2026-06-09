Fête de la musique à Oslon : rendez vous le 20 juin

L’association très dynamique « Ambiance et Loisirs » vous donne rendez-vous pour une journée très festive le 20 juin prochain !

À 15h : kermesse de l'école avec animations pour les enfants et tombola (cf image ci-dessous)

À 19h30 : place à Graines de talents show suivi d'un groupe Foxmuse à 20h30

La fête se poursuivra avec un bal populaire avec DJ.