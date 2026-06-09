Une belle transversalité pédagogique entre les filières générales de Pontus et les Bac Pro d'Emiland Gauthey

Elèves de Seconde générale de Pontus et Première Bac Pro métiers de la mode et confection ont additionné leurs apprentissages pour un joli rendu pédagogique. Une première sous cette forme.

Bravo aux équipes pédagogiques des lycées Pontus de Tyard et Emiland Gauthey pour ce joli billard à 3 bandes. Une initiative salutaire à plus d'un titre tant les publics des filières générales et professionelles ont la fâcheuse tendance à très peu se cotoyer, d'autant plus que vous êtes issus de deux établissements scolaires opposés géographiquement.

L'initiative née du lycée Pontus autour du premier roman graphique de Justine Sow avec Wax Paradoxe s'est placée dans le cadre de l'Echappée Littéraire organisée par la région Bourgogne-Franche Comté. Une participation qui a pris une coloration plus globale alors que les élèves de seconde générale ont travaillé avec leurs professeurs de français, économie et documentation sur l'histoire de ce tissu coloré typé africain alors qu'il est produit aux Pays-Bas, mais commercialisé essentiellement en Afrique de l'Ouest.

C'est à l'issue de ce premier travail pédagogique que le lycée Pontus de Tyard s'est tourné vers les Bac Pro Métiers de la mode et de la confection. Une action pédagogique rondement bien menée, permettant aux autres d'acquérir de réelles compétences pédagogiques à l'image de la couture dite anglaise pour la filière professionnelle d'Emiland Gauthey. En présence des chefs d'établissement et de toute l'équipe pédagogique, les "couturiers" ont remis une série de Tote-bag réalisés à partir du wax alors que la seconde générale a offert un joli moment théâtral improvisé.

Bravo pour cette belle complémentarité pédagogique.

Laurent GUILLAUMÉ