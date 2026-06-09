La Vesti'Boutique de la Croix-Rouge trouve un écrin pédagogique au lycée Emiland Gauthey

5 ans pour aboutir au résultat. C'est dire que l'ouverture de la boutique pédagogique sur le site de la glacière d'Emiland Gauthey était attendue par les équipes pédagogiques.

Là encore, c'est une réelle coordination au profit de la maîtrise des savoirs pédagogiques entre les lycées Jeannette Guyot et Emiland Gauthey. Sous l'impulsion de Camille Marcotto, Directrice Déléguée aux formations du lycée chalonnais, une nouvelle offre pédagogique a été officiellement inaugurée ce mardi, en présence des chefs d'établissement et des représentants de l'Unité locale du Chalonnais de la Croix-Rouge.

5 ans auront été nécessaires à la concrétisation de ce projet même si depuis 3 ans, sur l'initiative de Setti Messousa, Professeure d'économie-gestion au lycée, un partenariat entre la Vesti'Boutique d'Ouroux-sur-Saône de la Croix-Rouge et l'établissement scolaire est formalisé.

Grâce à une subvention de 10 000 euros portée par la région Bourgogne-Franche Comté pour le financement du matériel pédagogique, le lycée Emiland Gauthey a fait appel au savoir-faire des élèves en Bac Pro aménagement et finition du bâtiment du lycée Jeannette Guyot pour la réfection complète des placos, peintures et faux-plafond. Une manière de mieux mettre en situation les futurs professionnels du bâtiment formés au sein du lycée chalonnais, et de faire des économies pour l'autre établissement.

Un pôle accueil, vente et commerce au profit de la Croix-Rouge et des élèves

La boutique ainsi ouverte, tenue exclusivement par les élèves, permet la gestion en bonne et due forme d'une boutique de vêtements. Gestion des stocks, étiquetage, mise en avant, réalisation de vitrine et bien sûr gestion d'une caisse, sont autant d'angles pédagogiques, permettant des mises en situation concrètes. Parallèlement, les vêtements vendus, émanent des stocks de la boutique de la Croix-Rouge, avec des tarifs très avantageux. L'ensemble des sommes récoltées étant reversées intégralement à la Croix-Rouge.

Laurent GUILLAUMÉ