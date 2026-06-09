Le club canin de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale.
Par Christian CLEAUX
Publié le 09 Juin 2026 à 17h46
Vendredi 5 juin salle Berlioz, le club ESCCR a présenté le bilan de l’année écoulée et les projets pour 2026.
Le club canin (ESCCR) tenait son AG ce vendredi 5 juin à la salle Berlioz de Châtenoy le Royal. L’association compte environ 60 adhérents. Il y a un grand mouvement chez les adhérents qui pour une grande partie viennent à l’école du chiot et à l’éducation.
Les cours sont assurés par des moniteurs ayant reçu une formation spécifique.
Après avoir éduqué leur animal de compagnie, les adhérents qui le souhaitent peuvent continuer et pratiquer une des disciplines proposées par le club, obéissance, agility, Hooper, obé rythmée…
La présidente Patricia Schmitt a ouvert la séance devant une vingtaine d’adhérents. Elle a remercié particulièrement, pour son soutien, la mairie représentée à cette AG par Fabrice Rignon adjoint aux sports.
La secrétaire a relu le rapport de 2025 puis ce fût les activités 2025 qui ont été rappelées.
Cette année 2025, les concours n’ont pas pu avoir lieu faute de juges disponibles dans la région. Malgré tout, les adhérents continuent à s’entrainer.
Un état a été présenté sur la réussite des 5 chiots qui ont passé le CSAU.
La présidente a surtout parlé de l’agility avec comme moniteur Jean-Marie Gadroit qui évolue en niveau 2 en concours.
Un des points importants abordés a été le partenariat avec la SPA de Châtenoy le Royal et comme l’a dit Patricia Schmitt : « nous sommes heureux de pouvoir partager nos terrains deux jours dans la semaine »
L’autre gros point relève d’un investissement important, à savoir le remplacement des agrès d’agility qui ne sont plus aux normes (normes qui, il faut le dire, changent régulièrement et obligent à de lourdes dépenses).
Un remaniement du bureau a été nécessaire après la démission de certains membres.
Patrick Boulicot est le nouveau trésorier du club. Il a précisé qu'une palissade était en commande.
Le club se porte bien avec une trésorerie saine et des projets d’investissements afin de pouvoir accueillir les concours d’agility.
Chaque moniteur a présenté la discipline dont il a la charge.
En fin de séance la présidente a passé la parole à Fabrice Rignon qui a exprimé son plaisir à venir à l’assemblée du club qui, il l’a fait remarquer, ne demande pas de subventions car il s’autofinance. Il a félicité le club pour la tenue des comptes. Il a aussi rappelé aux membres dirigeants que les panneaux lumineux étaient à disposition pour faire les annonces des évènements.
Après fermeture de la séance, la présidente a invité tout le monde à partager le verre de l’amitié.
C.Cléaux
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