Carte scolaire en Saône-et-Loire : la Sénatrice Matray dénonce une concertation de façade et exige la suspension de la procédure

J'ai participé hier, aux côtés des élus locaux de l'arrondissement d'Autun, à une réunion organisée par les services de l'Éducation nationale dans le cadre de l'expérimentation nationale sur l'aménagement du territoire et l'offre scolaire. Ce n'est que la première d'une série de réunions prévues dans chaque arrondissement du département : dans les semaines qui viennent, je rencontrerai l'ensemble des maires de Saône-et-Loire pour recueillir leurs témoignages.



Le bilan que j'en tire est sans appel : ce qui était présenté comme une concertation s'est révélé être une démarche descendante, conduite dans l'urgence, visant à faire valider par les élus locaux des décisions déjà arrêtées. La direction académique des services de l'Éducation nationale a présenté des propositions de regroupements pédagogiques à quatre classes minimum, avec un objectif à terme de six classes, en imposant un calendrier de moins d'un mois pour rendre une copie, sans que les parents d'élèves, les enseignants ni la communauté éducative aient pu être préalablement consultés.

J'avais interpellé le Ministre dans l'hémicycle sur ces risques précis : absence de prise en compte des spécificités rurales, des exigences de l'éducation prioritaire et des impératifs de l'école inclusive. J'avais également averti que les élus locaux ne devaient pas se voir imposer la responsabilité de décisions nationales déguisées en choix locaux. Les faits m'ont donné raison. Dans les territoires ruraux de Saône-et-Loire, l'école n'est pas un simple équipement. Elle conditionne l'attractivité des communes, la cohésion sociale et les choix d'installation des familles. La réduire à une variable d'ajustement budgétaire, c'est engager un processus de fragilisation durable dont les conséquences débordent largement le champ scolaire.

C'est pourquoi je demande au Ministre de l'Éducation nationale de suspendre immédiatement la procédure en cours sur le périmètre de la Saône-et-Loire, et de la reprendre sur des bases sérieuses : un calendrier réaliste, une méthodologie partant des besoins du territoire et non d'objectifs de fermeture préétablis, et des critères d'évaluation intégrant les dimensions sociales, inclusives et rurales.



Les maires de Saône-et-Loire ne refusent pas le dialogue.

Ils refusent une concertation de façade qui leur ferait endosser la responsabilité de choix qu'ils n'auraient pas librement construits.

Paulette MATRAY

Sénatrice de Saône-et-Loire

Membre de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport